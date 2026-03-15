Ömer Bolat, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Ticaret Bakanlığı olarak 86 milyon vatandaşın haklarını korumak için ülke genelinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bolat, piyasa dengesini bozan fırsatçılık, stokçuluk, fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalara karşı kanuni yaptırımların tavizsiz şekilde uygulandığını vurguladı. Denetimlerin İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 81 ildeki ticaret müdürlükleri ve Rekabet Kurumu ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü kaydetti.

2025’te 41,3 milyon ürün denetlendi

Bakan Bolat, 1 Ocak–31 Aralık 2025 dönemine ilişkin denetim verilerini de paylaştı. Buna göre, 577 bin 771 firmada denetim gerçekleştirildi ve 41,3 milyon ürün incelendi. Fahiş fiyat, haksız ticari uygulama ve mevzuata aykırılıklar nedeniyle toplam 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturmalar sonucunda ise 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza verildi.

Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılında 907 bin 515 başvuru yapıldığını belirten Bolat, toplam 12,4 milyar TL tutarında 849 bin 143 uyuşmazlığın karara bağlandığını ifade etti. Başvuruların yüzde 72’sinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildiğini aktardı.

2026’da 2,8 milyar TL’lik uyuşmazlık karara bağlandı

2026 yılının şubat ayı sonu itibarıyla tüketici hakem heyetlerine 163 bin 66 başvuru yapıldığını kaydeden Bolat, 2,8 milyar TL tutarındaki 151 bin 292 uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. Bu başvuruların yüzde 77’sinin e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti.

Tüketicilere yönelik danışma hizmetlerinin de sürdüğünü ifade eden Bolat, 2025 yılında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na 471 bin 393 çağrı yanıtlandığını, 2026 yılı şubat ayı sonu itibarıyla ise 70 bin 931 çağrının karşılandığını söyledi.

2026’nın ilk iki ayında 85 bin firma denetlendi

Bolat, 2026 yılında denetimlerin aynı kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Bu kapsamda 2026 yılının ilk iki ayında yaklaşık 85 bin firma ve 9,3 milyon ürün denetlenmiş, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 631 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ramazan ayı ile birlikte şubat ve mart aylarında da ülke genelinde denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Bakanlık olarak tüketicilerin haklarını güçlendirmek amacıyla mevzuat çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bolat, ayıplı mal ve hizmetlere karşı tüketicinin korunması, güvenli ürün satışı, mesafeli satışlarda cayma hakkının etkin kullanılması ve tüketicilerin doğru bilgiye erişmesi için düzenlemelerin geliştirildiğini ifade etti.

Bolat ayrıca, vatandaşların tüketici hakem heyetleri, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER ve dijital başvuru kanalları aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na kolayca ulaşabildiğini belirterek, tüketiciden yana ve adil ticareti destekleyen politikaların sürdürüleceğini kaydetti.