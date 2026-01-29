Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu İnci Taneleri dizisinin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yeni sezonuyla ekrana iddialı bir dönüş yapıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan yer alıyor.

Üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşacak olan İnci Taneleri, yeni bölümlerinde hikâyesini daha da derinleştirerek ekran başındaki ilgiyi artırmayı hedefliyor.