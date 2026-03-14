Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Övüç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatları da hazır bulundu.

SEGBİS ile savunma yaptı

Savunmasında söz konusu videoyu mizah amacıyla çektiğini belirten Övüç, videonun tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek amacıyla hazırlandığını ifade etti. Paylaşımında herhangi bir art niyet bulunmadığını savunan Övüç, yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

Videoyu Şubat 2024’te çektiğini ve o dönemde kullandığı Instagram hesabından paylaştığını anlatan Övüç, söz konusu hesabın daha sonra kapatıldığını söyledi. Eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını ifade eden Övüç, yeni sosyal medya hesabında ise farklı içerikler paylaştığını dile getirdi. Sanık, savunmasında tahliyesini ve beraatini talep etti.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de ara kararında Övüç’ün tutukluluk halinin sürmesine hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianamedeki detaylar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sanal devriye çalışmaları sırasında bir sosyal medya hesabında Murat Övüç’ün başörtüsü taktığı bir videonun paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, görüntülerde Övüç’ün başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan bir başörtüsü bulunduğu, sağ el yüzük parmağındaki yüzüğe dikkat çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka planda türkü çaldığının belirlendiği ifade edildi.

Savcılık, söz konusu paylaşımın başörtüsü kullanan kesimle alay ederek toplumun bir kesimini diğer kesimine karşı alenen tahrik ettiği iddiasıyla Murat Övüç hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.