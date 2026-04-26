TRT tabii platformunda yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Gassal dizisinin 4. ve final sezonu için çekimler sürerken, kadroya dikkat çeken bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

Zera Medya imzalı yapımın yeni sezonunda Tokaslan, “Gülşen” karakterine hayat verecek. Mahallenin meraklı komşusu olarak hikâyeye dahil olacak Gülşen karakteri, başrol Ahmet Kural’ın canlandırdığı “Baki” karakterinin çevresinde gelişen olaylara farklı bir renk katacak.

Üçüncü sezonu 10 Nisan’da izleyiciyle buluşan dizinin final sezonu merakla beklenirken, daha önce Bülent Şakrak ve Demet Cengiz gibi isimlerin de konuk olduğu yapım, güçlü oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Öte yandan Özlem Tokaslan’ın rol aldığı bir diğer proje olan Temiz Para dizisi de şu sıralar tabii platformunda izleyiciyle buluşuyor.