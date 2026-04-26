Bursa Uludağ’da 2025 yılında çıkan ve Üsta ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Ailenin avukatı, yangına müdahale eden itfaiye aracında su bulunmadığını öne sürdü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da bulunan ve denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatılan Kervansaray Otel’de 27 Mart 2025’te çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta, oğlu milli kayakçı Berkin Üsta ve eşi Fikriye Üsta yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Bursa 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, otelin yangın güvenliği ve müdahale süreci tartışma konusu oldu. Ailenin avukatı İsmail Eray Çokal, yangına ilk müdahalede bulunan itfaiye aracında su bulunmadığını, bu nedenle müdahalenin geciktiğini iddia etti.

Çokal, görgü tanıklarının ifadelerine de dikkat çekerek, “İtfaiye aracında su yoktu, merkezden takviye beklendi. Bu süreçte yangın büyüdü ve 3 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Dosyada yer alan görgü tanığı ifadelerinde de, ilk müdahaleye gelen itfaiye araçlarından birinin suyunun kısa sürede bittiği, diğerinin ise ekipman yetersizliği nedeniyle yangına etkin müdahale edemediği öne sürüldü.

Otel yangınıyla ilgili yargılamanın sürdüğü, mahkemenin olay yerinde keşif yapılmasına karar verdiği öğrenildi.