Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Uçurtma Şenliği ve Çocuk Etkinlikleri Programı” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eymir Mahallesi’ndeki Park Eymir Toplu Yapı bölgesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, gün boyunca çeşitli aktivitelerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Program kapsamında uçurtma şenliği, çocuk oyunları, yarışmalar ve farklı yaş gruplarına yönelik eğlenceli etkinlikler yer aldı.

Alanda kurulan stantlarda çocuklar ve aileler için bilgilendirme çalışmaları da yapıldı. Etkinlikler, katılımcılardan ilgi gördü.

Ödül töreninde konuşan Park Eymir Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güneş, 23 Nisan’ın önemine dikkat çekerek, çocukların birlik ve beraberlik içinde bayramı kutlamalarının kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Güneş ayrıca hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini belirterek katkı sunan kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra TOKİ konutlarında yaşayan site sakinleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, önceki dönem Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verilirken, program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.