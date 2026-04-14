Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Şehitler Haftası kapsamında bir anma mesajı yayımladı. Başkan Odabaşı, vatanın birliği ve bayrağın dalgalanması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Şehitlerin bıraktığı kutsal emanetlere sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu dile getiren Odabaşı, şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

“Emanetlerine sahip çıkacağız”

Mesajında özellikle Gölbaşılı şehitlere de vurgu yapan Odabaşı, “Başta Gölbaşı’mızın yiğit evlatları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.