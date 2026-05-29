Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Y.D.'nin (26) av tüfeğini boşalttığı sırada silahın ateş alması sonucu başına saçma isabet eden kuzeni Adem Demirel (23), hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Akkışla köyünde meydana geldi.

Y.D., av tüfeğini boşalttığı sırada ateş aldı. Tüfeğin ateş almasıyla saçma, yanında bulunan kuzeni Adem Demirel'in başına isabet etti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Adem Demirel, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Demirel, kurtarılamadı. Y.D. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.