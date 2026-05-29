Turkcell Basketbol Süper Ligi Play-off Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi’nde konuk ettiği Beşiktaş GAİN’i 78-75 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

“Takım Olarak Kazandık, Oyuncularımı Tebrik Ediyorum”

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Pozzecco, galibiyetin kolektif bir başarı olduğunu vurguladı:

“Bütün oyuncularım saha içinde pozitif şeyler üretmeye çalıştı. Takım olarak kazandığımız için çok mutluyum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Sahadaki tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.”

Tecrübeli başantrenör, taraftar desteğinin önemine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Taraftarlarımız için mutluyum. Onların desteğine ihtiyacımız var. Burada bir şey inşa etmeyi hayal ediyorum.”

“İlk Maça Göre Çok Daha İyi Reaksiyon Verdik”

Serideki ilk maçın ardından takımının daha iyi bir görüntü sergilediğini belirten Pozzecco, Beşiktaş’ın etkili oyununa da dikkat çekti:

“İlk maçta oyuncularım oyuna girmekte zorlandı. Beşiktaş çok iyi şut attı ve bunu durdurmak kolay değildi. Ancak bugün çok daha iyi bir reaksiyon verdik. Seriyi üçüncü maça taşımayı hak ettik.”

“Seri 1-1, Artık Gerçek Mücadele Başlıyor”

Ligdeki önceki maçların sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmaların artık serinin gidişatı açısından daha anlamlı olduğunu ifade etti:

“Önceki maçlar çok belirleyici değildi. Ama bugün daha gerçek bir mücadele vardı. Şu an seri 1-1 ve her şey yeniden başladı.”

“Oyuncularıma Güveniyorum, Üçüncü Maç Zor Olacak”

Serinin üçüncü maçına da değinen Pozzecco, fiziksel ve mental hazırlığın önemini vurguladı:

“Üçüncü maç çok zor olacak. Oyuncularımın iyi dinlenmesi, iyi beslenmesi ve toparlanması gerekiyor. Profesyonel davranmak zorundalar. Ama onlara güveniyorum.”

Seride Son Durum: Eşitlik Bozulmadı

Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında aldığı bu kritik galibiyetle birlikte seride durum 1-1’e geldi. Gözler şimdi oynanacak üçüncü ve belirleyici maça çevrildi.