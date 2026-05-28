1 Haziran’da İstanbul’da bulunan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek olan millilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Basına kapalı yapılan idmanda futbolcular ilk olarak fitness salonunda ısınma ve kuvvet çalışmaları yaptı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular, pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise taktik uygulamalar gerçekleştirildi.

A Milli Takım’da Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu bireysel çalışma programı dahilinde sahada özel antrenman yaparken, dizindeki sakatlık nedeniyle idmana katılamayan Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da antrenmanı tribünden takip etti. İdman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bayramlaşan federasyon yöneticileri, takıma moral verdi.

Ay-Yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 18.15’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.