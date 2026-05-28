Avrupa’da transfer piyasası hareketli günler geçirirken, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız Bernardo Silva’nın yeni adresi netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekibin mali şartlar nedeniyle masadan kalkmasının ardından, İspanyol devi Barcelona devreye girerek transferde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Yüksek Maliyet Sebebiyle Vazgeçti

Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız için ara transfer döneminden bu yana yoğun bir transfer mesaisi harcıyordu. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpten talepleri transferin önünü tıkadı:

Maaş Talebi: Yıllık 20 milyon Euro 'ya yakın net ücret.

Sözleşme Süresi: 3 yıllık garanti kontrat.

Galatasaray yönetimi, Bernardo Silva'nın bu devasa mali taleplerini takım içi dengeler ve kulüp bütçesi açısından mantıksız bularak transfer yarışından resmi olarak çekilme kararı aldı.

Barcelona İşi Bitirdi: 2+1 Yıllık Anlaşma

Galatasaray'ın masadan kalkmasını fırsat bilen Katalan devi Barcelona, hızlı bir operasyonla yıldız oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Yapılan görüşmelerin ardından tarafların prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan detaylara göre Portekizli orta saha, Barcelona ile 2+1 yıllık sözleşmeye "evet" dedi.

Sezon Performansı

Bu sezon Manchester City formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen ve Pep Guardiola'nın en çok süre verdiği isimlerden biri olan Bernardo Silva, çıktığı 53 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.