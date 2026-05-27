Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübün geleceğine dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Yıldırım; hem teknik kadro yapılanması hem de transfer süreciyle ilgili sarı-lacivertli camiaya umut dolu mesajlar verdi.

"Eski Sporcularımızdan Güçlü Bir Ekip Kurduk"

Kulübün hafızasını ve aidiyet duygusunu yeniden canlandırmak istediklerini belirten Aziz Yıldırım, arka planda büyük bir ekibin çalıştığını ifade etti. Şu ana kadar sadece tek bir ismi resmi olarak duyurduklarını hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ekip kurduk, bu ekip şu an yoğun bir şekilde çalışıyor. Sadece Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında Fenerbahçe formasını başarıyla terletmiş, camiayı yakından tanıyan eski sporcularımızdan da bu ekipte yer alan çok değerli isimler var. Hepsi kulübün geleceği için çalışmalarını sürdürüyor."

Transferde Gizlilik Politikası: "İki Santrafor Yolda"

Taraftarların en çok merak ettiği transfer konusuna da değinen Aziz Yıldırım, hücum hattını güçlendirmek için dünya çapında isimlerle dirsek temasında olduklarını müjdeledi. Ancak geçmişte yaşanan olumsuz tecrübelerden ders çıkardıklarını belirterek transferde gizlilik vurgusu yaptı:

Doğrudan Temas: Yıldırım, iki santraforla bizzat görüştüğünü ve kulüpleriyle pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

Tarih Verdi: Tahminlerine göre 1 Haziran’dan sonra hem oyuncularla hem de kulüpleriyle kesin olarak anlaşma sağlanacağını aktardı.

İsimler Gizli Tutulacak: Geçmişte isimlerin basına sızması nedeniyle oyuncuların pahalandığını ve araya başka kulüplerin girdiğini hatırlatan Yıldırım, sürece göre hareket edeceklerini ve isimleri hemen açıklamayabileceklerini söyledi.

"Antrenör Konusunda da Aynı Şekilde Hareket Edeceğiz"

Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği teknik direktör hamlesi için de benzer bir gizlilik ve titizlik politikası yürüttüklerini ekleyen Aziz Yıldırım, tüm Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek, "Herkes bize güvensin, inansın. Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşımak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.