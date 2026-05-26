Rocket Arena’da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen Knicks, tam 37 sayı farkla galip geldi. Bu sonuçla New York temsilcisi, play-off’larda üst üste 11. galibiyetini alarak dikkat çekici bir istatistik yakaladı.

Doğu Konferansı şampiyonluğunu ilan eden Knicks, 1999 yılından sonra ilk kez NBA finaline yükselme başarısı gösterdi. Taraftarlar, yıllar süren hasretin ardından büyük sevinç yaşadı.

Karl-Anthony Towns ve Brunson Öne Çıktı

Knicks’te Karl-Anthony Towns 19 sayı ve 14 ribauntla “double-double” yaparken, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16 sayı kaydetti. Takımın yıldız isimleri Jalen Brunson ile Mikal Bridges ise mücadeleyi 15’er sayıyla tamamladı.

Ev sahibi Cavaliers cephesinde ise Donovan Mitchell 31 sayı, Evan Mobley 15 sayı üretti ancak bu performans mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Jalen Brunson Konferans Finalinin MVP’si Seçildi

Cavaliers serisinde etkileyici bir performans ortaya koyan Jalen Brunson, maç başına 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynadı. Yıldız basketbolcu, Doğu Konferansı final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu.

Knicks’in Finaldeki Rakibi Bekleniyor

New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı final serisinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Seride durum 2-2 eşitlikle devam ediyor.