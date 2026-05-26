Silivri ilçesinde menteşe üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi.

Dumanları Gören Vatandaşlar İhbar Etti

Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Zemin Katta Başlayan Yangın Söndürüldü

Menteşe üretimi yapılan fabrikanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.