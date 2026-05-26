Hakan Han Özcan, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Özcan, CHP’nin hizmet siyaseti yerine provokatif söylemlere yöneldiğini savundu.

“Hakaret Siyasetiyle İç Kavgalarını Gizlemeye Çalışıyorlar”

CHP’nin kendi içindeki siyasi tartışmaları perdelemek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden siyaset yürüttüğünü öne süren Özcan, muhalefetin vizyon üretemediğini ifade etti.

Özcan açıklamasında, “Kendi partilerinin içindeki koltuk savaşlarını perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek siyaset yaptığını sananlar; milletin sabrını, devletin vakarını ve Türkiye’nin kırmızı çizgilerini hafife almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kirli Dil, Milletin İradesine Saldırıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet iradesini temsil ettiğini belirten Özcan, Meclis önünde atılan sloganlara da tepki gösterdi.

Özcan, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu milletin defalarca iradesini emanet ettiği liderdir. O iradeye uzanan kirli dil; sadece bir kişiye değil, doğrudan milletin seçimine, devletimizin itibarına ve Türkiye’nin kazanımlarına saldırıdır” dedi.

“Provokasyon ve Sokak Diliyle Siyaset Yapılıyor”

Muhalefetin proje ve hizmet üretmek yerine toplumu kutuplaştırdığını savunan Özcan, Meclis önünde yaşananları “siyasi çöküşün dışa vurumu” olarak değerlendirdi.

Açıklamasında, “Ülkeye tek bir vizyon ortaya koyamayanların, proje üretemeyenlerin, hizmet yerine nefret kusanların son sığınağı sokak dili ve provokasyondur” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye Hizmet Siyasetiyle Yoluna Devam Ediyor”

AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle yol yürüdüğünü belirten Özcan, milletin sağduyusuna güvendiklerini söyledi.

Özcan açıklamasını, “Türkiye; kaosla beslenenlerin değil, eser ve hizmet siyasetiyle yol yürüyenlerin omuzlarında yükselmektedir. Milletimiz; kimin devlet ciddiyetini temsil ettiğini, kimin öfke ve nefret diliyle toplumu ayrıştırmaya çalıştığını açıkça görmektedir” sözleriyle tamamladı.