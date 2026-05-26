Sezonun ilk bölümünde Göztepe formasıyla 18 maçta görev yapan Brezilyalı orta saha Rhaldney, daha sonra Portekiz ekibi FC Alverca kadrosuna kiralanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz Premier Ligi’nde çıktığı 14 karşılaşmada 998 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Sambacı futbolcu, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Göztepe’ye geri döneceği için mutlu olduğunu belirterek, yeni sezonda Süper Lig’de adından söz ettireceğini ifade etti.

İbrahim Sabra Yeniden Şans Arayacak

Göztepe taraftarının özellikle Beşiktaş JK maçındaki röveşata golüyle hatırladığı Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra da yeniden İzmir ekibine dönecek. Henüz 19 yaşında olan Sabra, sezonun ikinci bölümünde Hırvatistan temsilcisi NK Lokomotiva Zagreb forması giydi.

Hırvat ekibinde 13 maça çıkan genç oyuncu, 713 dakika sahada kalırken 2 gole imza attı. Teknik heyetin Sabra’yı yeni sezonda rotasyonda değerlendirmesi bekleniyor.

Kalede Arda Özçimen Dönemi Başlayabilir

Sezon başında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor takımına kiralanan kaleci Arda Özçimen de başarılı bir sezonun ardından Göztepe’ye geri dönüyor. 24 yaşındaki file bekçisi, Bandırmaspor’da 28 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 2509 dakika sahada kaldı.

Özellikle kritik maçlardaki performansıyla öne çıkan Arda’nın, Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in takımdan ayrılması halinde yeni sezonda Göztepe’nin birinci kalecisi olabileceği konuşuluyor.

Göztepe’de Yeni Sezon Öncesi Rekabet Artıyor

Teknik ekibin raporu doğrultusunda kiralıktan dönen oyuncuların kamp performansları yakından takip edilecek. Göztepe yönetimi, hem genç hem de gelişime açık isimlerden maksimum verim alarak Süper Lig’de daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Özellikle Rhaldney, Sabra ve Arda’nın geri dönüşü, sarı-kırmızılı ekipte forma rekabetini üst seviyeye taşıyacak.