Toprak, özellikle kıyma haline getirilen etin saklanma süresine dikkat çekerek, buzdolabında en fazla 2 gün tutulması gerektiğini söyledi. Dondurulmuş etin çözündükten sonra yeniden dondurulmaması gerektiğini vurgulayan Toprak, bunun ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini ifade etti.

“Et 24 Saat Dinlendirilmeli”

Kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Uğur Toprak, “Hayvan kesildikten sonra ölüm sertliği oluşur. Bu nedenle etin en az 24 saat dinlendirilmesi gerekir” dedi.

Toprak, etlerin üst üste yığılmaması gerektiğini ve uygun şekilde soğutulmasının önemini vurgulayarak, yanlış saklama koşullarının bakteri oluşumunu hızlandırabileceğini ve mide bulantısı, kusma ile ishal gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

“Poşetlemek Yerine Tepsi Kullanılmalı”

Etlerin poşet içinde saklanmasının yanlış olduğunu belirten uzmanlar, sıcak etin hava almadığında bozulabileceğini ifade etti. Etin tepsi üzerine konularak buzdolabına yerleştirilmesinin daha sağlıklı olduğu belirtildi.

Uzman kasap Tuğrul Sönmez ise etin parçalanmasından sonra uygun bölümlere ayrılması gerektiğini belirterek, “Bonfile ve antrikot kızartmalık, gerdan ve kaburga ise kıyma için uygundur” dedi.