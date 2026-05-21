Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde düzenlenen EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü gece safhası başarıyla gerçekleştirildi. İzmir’in Seferihisarilçesindeki Doğanbey mevkisinde icra edilen tatbikatta kara, hava ve deniz unsurları koordineli şekilde görev aldı.

50 Ülkeden Katılım Sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatları arasında yer alan EFES-2026’ya, milli unsurların yanı sıra 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar dahil olmak üzere 10 binden fazla personel katıldı.

Tatbikatı, Yaşar Güler, Selçuk Bayraktaroğlu, Ercüment Tatlıoğlu, Metin Tokel ve Ziya Cemal Kadıoğlu ile yabancı askeri gözlemciler takip etti.

“EFES Tatbikatı Her Geçen Yıl Daha da Gelişiyor”

Gece safhası öncesi konuşan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı İrfan Özsert, modern savaş ortamının çok alanlı ve yüksek teknolojili bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Özsert, yapay zekâ destekli komuta kontrol sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri, insansız araçlar ve uzun menzilli füze sistemlerinin geleceğin savaşlarında belirleyici olacağını ifade ederek, EFES Tatbikatı’nın dost ve müttefik ülkeler arasında birlikte çalışabilirlik kapasitesini geliştirdiğini söyledi.

Bu yıl ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhasının 24 saat esasına göre icra edildiğini aktaran Özsert, Kocatepe Harekât Yönetim Sistemi ile yapay zekâ destekli programların aktif kullanıldığını kaydetti.

SAT ve SAS Timlerinden Kritik Operasyon

Tatbikatın gece safhasında ilk olarak kamikaze özellikli sürü dronlarla karşıt kuvvetin elektronik harp sistemleri hedef alındı. Ardından özel kuvvet timleri denizden ve havadan sızarak belirlenen hedefleri etkisiz hale getirdi.

Su Altı Taarruz (SAT) ve Su Altı Savunma (SAS) timleri ATAK ve süratli botlarla bölgeye intikal ederek keşif operasyonları gerçekleştirdi. Tespit edilen sualtı mayınları imha edilirken, düşman unsurlarına ait kritik altyapı tesisleri de etkisiz hale getirildi.

Amfibi Harekât ve Hava Hücum Operasyonu Gerçekleştirildi

Tatbikatta topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekât icra edildi. Taarruz helikopterleri, hava hücum birlikleri ve ateş destek unsurları koordineli şekilde görev aldı. Hedefler kara, hava ve deniz unsurlarınca eş zamanlı olarak ateş altına alınırken, düşman tankları PARS/OMTAS tanksavar sistemleriyle vuruldu.

Muharebe arama kurtarma faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği tatbikatta, hava savunma sistemleriyle hava hedeflerine müdahale edildi.

EFES-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü gündüz safhasının ise 21 Mayıs’ta gerçekleştirileceği belirtildi.