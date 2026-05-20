Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen 7 üniversiteden iletişim fakültesi öğrencilerinin katıldığı “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”, İstanbul’daki kapanış programıyla sona erdi. “Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” sloganıyla gerçekleştirilen projede öğrenciler, alanında deneyimli gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya gelerek uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı.

Atölye sürecinde öğrenciler; kriz haberciliği, afet dönemlerinde yayıncılık, doğrulama teknikleri, medya etiği ve kamu sorumluluğu gibi konularda hem teorik hem de pratik çalışmalar gerçekleştirdi.

Gençler tarihi süreci gazete sayfalarına taşıdı

Eğitimlerin ardından öğrenciler, sektör profesyonellerinin rehberliğinde haber içerikleri ve gazete manşetleri hazırladı. Çalışmalarda, 15 Temmuz gecesinde yaşanan gelişmeler farklı bakış açılarıyla gazete sayfalarına yansıtıldı.

Hazırlanan manşetler, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu kapsamında ilk kez sergilenirken, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Abdulkadir Çay: “Toplumsal hafızaya katkı sunuyor”

Serginin açılışında konuşan Abdulkadir Çay, projenin yalnızca gazetecilik eğitimiyle sınırlı olmadığını belirterek, gençlerin yakın tarihe dair bilinç geliştirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Çay, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı kapsamında hayata geçirilen atölyenin, öğrencilerin kriz dönemlerinde habercilik refleksi kazanmasına önemli katkı sunduğunu söyledi. Genç iletişimcilerin ortaya koyduğu çalışmaların, projenin amacına ulaştığını gösterdiğini vurgulayan Çay, destek veren üniversitelere, akademisyenlere ve medya temsilcilerine teşekkür etti.