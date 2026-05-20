Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek “On Kişiydiler” oyunu, Pursaklar’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları tiyatro etkinliğine davet etti.

Başkan Çetin paylaşımında, sanatın ve kültürel etkinliklerin ilçedeki sosyal yaşama değer kattığını belirterek, tiyatroseverleri Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde düzenlenecek gösterimlere katılmaya çağırdı.

Üç farklı seansta sahnelenecek

Gerilim ve gizem türünün dikkat çeken eserlerinden biri olan “On Kişiydiler”, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de perde açacak. Oyun, 23 Mayıs Cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00’de iki ayrı seansta tiyatroseverlerle buluşacak.

Etkinliğin, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerine olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Pursaklar’da kültür sanat hareketliliği

Son dönemde kültürel etkinliklere ağırlık veren Pursaklar Belediyesi’nin, tiyatrodan konserlere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptığı belirtilirken, Devlet Tiyatroları iş birliğiyle gerçekleştirilecek oyunun da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.