Rotary 2430. Bölge Federasyonu’nun Türkiye Körler Vakfı ile dayanışması sürüyor. Rotary Federasyonu, görme engelliler için 37 akıllı baston WeWalk cihazı bağışladı.

Rotary Federasyonu ile Türkiye Körler Vakfı’nın Runtalya koşusu ile başlayan işbirliği kapsamında, bugüne kadar çeşitli destekler sağlandı.

Son olarak, yeni destek kapsamında Ankara’da tören düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Körler Vakfı Başkanı Belma Yılmazyiğit, şunları söyledi:

“Rotary 2430.Bölge Federasyonu Runtalya koşusu ile başlayan destekleri kapsamında vakfımıza tahsis edilen 37 adet akıllı baston WeWalk cihazının teslim töreninde birlikte olmaktan memnuniyetimi belirtmek isterim. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıma, Rotary Federasyon Başkanıma, ASTOP Başkanıma ve hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ederim”

Vakfın Çalışmaları

Vakfın 52 yıldır, “Göz nurunu korumak, görme engelli bireyleri eğitmek, rehabilite etmek ve üretken birer vatandaş olarak topluma kazandırmak” misyonuyla yoluna devam ettiğini belirten Yılmazyiğit, şu bilgileri verdi:

“Yüzlerce görme engelli gencimize ‘eğitim bursu’ sağladık ‘Çağrı merkezi projeleri’ ile mesleki beceri kazandırıp istihdam yarattık. Binlerce ‘beyaz baston’ ile bağımsızlığa giden yolu aydınlattık. ‘Sesli kitap’ hizmetiyle bilgiye erişimi kolaylaştırdık. Trabzon Rehabilitasyon Merkezimiz ile Anadolu’da umut olduk. Satranç, bowling ve spor organizasyonlarıyla toplumsal katılımı destekledik. Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğümüz ‘Yapay Zeka ile Görme Engelliler için Yeni Ufuklar’ istihdama katılımlarını güçlendirdik.”

200 Milyon Görme Engelli

Dünya nüfusunun %15’ini oluşturan 1 milyardan fazla kişi engelli olarak hayatına devam ediyor. Bunun yaklaşık 200 milyonu görme engelli.

Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı arttırmak, üzere her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Dünya Engelliler Haftası düzenleniyor.