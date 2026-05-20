Geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’de seçim çalışmaları hızlı başladı.

ANKARA SEÇİM OFİSİ FAALİYETE GİRDİ

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; “Bizim Fenerbahçemiz Hepimizin Fenerbahçesi” sloganıyla yola çıkan sarı lacivertliler, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü Ankara’da The Ankara Otel’de “Seçim Ofisi”ni açtı.

Duayen gazeteci merhum Naci Duru’nun eşi Yasemin Duru önderliğindeki Ankara ekibi 6-7 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da yapılan Genel Kurul için kolları sıvadı. Açılışta Fenerbahçe Onur Kurulu üyesi, gazeteci Önder Sürekök, Yasemin Duru ve ekibini yalnız bırakmadı.

12 yıllık şampiyonluk hasretine yapacakları Genel Kurul ve yeni Başkan seçimi ile sona erdirmeyi hedefleyen Fenerbahçeliler seçim için canı gönülden çalışıyorlar.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.