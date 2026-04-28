Başkent Ankara’nın gastronomi alanında öne çıkan şehirlerden biri haline getirilmesi amacıyla planlanan Türk Dünyası Kültür, Turizm ve Gastronomi Festivali için geri sayım başladı.

8-18 Mayıs’ta Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirilecek olan festivalin basın lansmanı bugün Ankara Konağında yapıldı.

Festival gastronomi ve turizm alanına katkı sağlayacak

Türk Dünyası Kültür, Turizm ve Gastronomi Festivali’nin, gastronomi turizmini geliştirmeyi ve Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlamayı amaçlanıyor.

Ankara Konağında yapılan basın lansmanına ise Anadolu Kırsal Kalkınma ve İklim Değişikliği Derneği (AKKİDER) Genel Başkanı Rasim Uzun, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Türkiye Gastronomi Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Seçim ve derneğin Genel Başkan Yardımcısı Aykut Kaya ev sahipliği yapıyor.