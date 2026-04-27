Basın İlan Kurumu, iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” programını hayata geçiriyor. Programın ilk etkinliği 29 Nisan 2026’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenecek.

7 Bölgede 7 Üniversiteyle İş Birliği Yapılacak

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde “Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” temasıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, Türkiye genelinde 7 bölgeyi temsilen 7 üniversiteyle iş birliği yapılacak.

Programın, genç iletişimcilerin mesleki reflekslerini tarihsel bir olay üzerinden değerlendirmelerine katkı sunması hedefleniyor.

Teorik Eğitim ve Uygulamalı Çalışma Bir Arada

Gazetecilik atölyesi iki bölümden oluşacak. İlk bölümde öğrencilere medya etiği, sorumlu yayıncılık, dezenformasyonla mücadele, kriz dönemlerinde hızlı ve doğru haber üretimi ile haber doğrulama konularında eğitim verilecek.

Akademisyenler ve deneyimli gazetecilerin yer alacağı eğitimlerde, mesleki bilgi ve deneyimlerin öğrencilere aktarılması planlanıyor.

İkinci bölümde ise katılımcılar uygulamalı çalışma gerçekleştirecek. Öğrenciler haber yazımı, görsel kullanımı, manşet oluşturma ve gazete birinci sayfa tasarımı süreçlerini deneyimleyecek.

“O Gece Sen Olsan Nasıl Manşet Atardın?”

Beş kişilik gruplar halinde çalışacak öğrenciler, deneyimli gazeteciler ve dizgi ekiplerinin rehberliğinde 15 Temmuz gecesini anlatan gazete birinci sayfası hazırlayacak.

Program ile kriz dönemlerinde medyanın üstlendiği rolün genç kuşaklara aktarılması, doğru bilgi ve etik yayıncılık anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İlk Etkinlik Akdeniz Üniversitesi’nde

“15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”nin ilk programı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Atölye çalışmaları daha sonra Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde devam edecek.