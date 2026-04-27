Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde, randevusuz geldiği serviste bir doktora saldıran hasta yakını Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, hastanede görevli Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş ile hasta yakını Ç.K. arasında yaşanan tartışma sırasında meydana geldi.

Tartışma Fiziksel Saldırıya Dönüştü

İddiaya göre, cuma günü hastaneye bir yakınını getiren Ç.K., randevusuz şekilde servise giderek Dr. Selami Ulaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.K., doktora fiziksel saldırıda bulundu.

Olay, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılırken, ihbar üzerine hastaneye jandarma ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ç.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırının ardından darp raporu alan Dr. Selami Ulaş’ın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Sağlık-Sen’den Tepki

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi, olayla ilgili yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı. Açıklamada, sağlık emekçilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu belirtilerek, caydırıcı önlemlerin artırılması çağrısı yapıldı.