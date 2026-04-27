Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 yaş altı sanatçılara eserlerini ücretsiz sergileme imkanı sunan “Genç Sanat Mekan” projesi için yeni başvuru sürecini başlattı. İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan platforma başvurular çevrim içi olarak alınmaya başladı.

30 Yaş Altı Sanatçılara Destek

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile genç sanatçıların en önemli ihtiyaçlarından biri olan sergileme alanı eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında 30 yaş altındaki sanatçılar, eserlerini ücretsiz olarak sergileyebilecek ve sanat dünyasında görünürlük kazanma fırsatı elde edecek.

Farklı Sanat Dallarında Başvuru Alınacak

Genç Sanat Mekan’ın 2’nci dönem çağrısı kapsamında resim, fotoğraf, dijital sanat ve heykel başta olmak üzere farklı disiplinlerde üretim yapan gençler başvuru yapabilecek.

Platform, genç sanatçıların eserlerini doğrudan sanatseverlerle buluşturabilecekleri erişilebilir ve donanımlı bir alan sunuyor.

Türkiye Genelinden Katılım Sağlanacak

Türkiye’nin dört bir yanından yapılacak başvurular sayesinde farklı şehirlerden genç yeteneklerin aynı platformda buluşması amaçlanıyor.

30 yaş altındaki öğrenci, mezun ya da bağımsız üreticiler; bireysel veya ekip halinde başvuru gerçekleştirebilecek.

Seçilen Eserler Katalog ve Dijital Arşivde Yer Alacak

Adayların başvuru sırasında eser görsellerini ve gerekli bilgileri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekiyor. Değerlendirme sonucunda seçilen sanatçılar, eserlerini Genç Sanat Mekan’da sergileme hakkı kazanacak.

Ayrıca seçilen çalışmalar, proje kapsamında hazırlanan kataloglarda, tanıtım materyallerinde ve dijital arşivlerde de yer alacak.