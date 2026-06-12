Beyaz et sektöründe rekabeti ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yükselttiği iddia edilen şirket ve kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda ulaşmasının devletin öncelikli hedefleri arasında bulunduğu vurgulandı. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyon içerisinde çalıştığı belirtilirken, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı değerlendirilen faaliyetlerin mercek altına alındığı ifade edildi.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYIMI

Soruşturma kapsamında, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin şeffaf şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyımı atandığı açıklandı.

Yetkililer, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, operasyonlar kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

“USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Açıklamada, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe izin verilmeyeceği vurgulandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür edilirken, süreçte katkı sağlayan Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK'ın çalışmalarına da dikkat çekildi.