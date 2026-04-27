DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, beklenen “temel yasa” ya da “özel yasa” düzenlemesinin bir an önce Meclis’e getirilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Temelli, görüşmeleri süren “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni eleştirerek, düzenlemenin “torba yasa mantığıyla” hazırlandığını ifade etti.

“Toplum özel yasa bekliyor”

Temelli, kamuoyunun beklentisinin farklı olduğunu belirterek, “İnsanlar bu teklifi değil, özel yasayı bekliyor. Süreç yasası ya da müstakil yasa denilen düzenlemenin bir an önce hazırlanması gerekiyor” dedi.

Cezaevlerindeki doluluk oranına da dikkat çeken Temelli, infaz düzenlemesi beklentisinin karşılanmadığını savundu.

“Yargı paketleri beklentileri karşılamıyor”

Hazırlanan 12’nci Yargı Paketi’ni de değerlendiren Temelli, önceki paketlerde olduğu gibi bu düzenlemenin de toplumun beklentilerine yanıt vermeyeceğini ileri sürdü.

Ramazan Bayramı sonrası verilen sözlerin hatırlatılması gerektiğini söyleyen Temelli, yasaların gecikmeden Meclis gündemine gelmesini istedi.

“Müzakere zemini güçlendirilmeli”

Sürece ilişkin değerlendirmelerinde müzakere vurgusu yapan Temelli, tüm siyasi aktörleri demokratik bir zeminde buluşmaya davet etti.

Öcalan ile yürütülen görüşme sürecine de değinen Temelli, bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Özel yasa Meclis’e gelmeli”

Temelli, “temel yasa” ya da “özel yasa” olarak adlandırılan düzenlemenin netleştirilerek Meclis’e sunulması gerektiğini belirtti.

İktidar ve muhalefete çağrıda bulunan Temelli, “Bu süreçte tüm siyasi aktörlere önemli sorumluluklar düşüyor” dedi.