Ege’nin doğal güzellikleri ve büyüleyici atmosferinde binlerce sporcuyu buluşturacak 4’üncü Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek.

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş!” sloganıyla düzenlenecek organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı’nın desteği ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu da katkı sağlıyor.

Üç Farklı Parkurda Yarış Heyecanı

Organizasyon kapsamında sporcular, 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometrelik yarı maraton parkurlarında mücadele edecek.

9 Mayıs Cumartesi günü 5 kilometrelik gün batımı koşusu saat 17.00’de Çeşme merkezden başlayarak Aya Yorgi Plajı’nda sona erecek.

10 Mayıs Pazar günü ise 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu saat 08.00’de Çeşme şehir merkezinden start alacak ve aynı noktada tamamlanacak. 10K yol koşusu ise saat 09.00’da Alaçatı’dan başlayıp Çeşme merkezde bitecek.

“Yaklaşık 10 Bin Kişilik Hareketlilik Oluşturuyor”

Organizasyonun dördüncü yılına dikkat çeken Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Çeşme Yarı Maratonu’nun her yıl büyüyen bir spor organizasyonu olduğunu söyledi.

Güney, yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla birlikte refakatçilerle bölgedeki hareketliliğin 10 bin kişiye ulaştığını belirterek, organizasyonun turizm ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Çocuk Koşusu da Düzenlenecek

Etkinlik kapsamında çocuk koşusu da gerçekleştirilecek. İlköğretim öğrencilerinin katılacağı yarışın, spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

Organizatörler, güvenli ve eğlenceli parkurda düzenlenecek çocuk koşusunun renkli görüntülere sahne olacağını ifade etti.