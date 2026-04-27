İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 28’inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre operasyon, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık İddiası

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden para talep ettikleri, ödeme yapmayan vatandaşları ise tehdit ettikleri belirlendi.

75 Milyon TL’lik Mal Varlığına Tedbir

Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 75 milyon TL değerinde 2 taşınmaz, 5 taşınır mal varlığı ile 333 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

28 Şüpheli Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.