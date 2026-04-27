Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında tansiyonu yükselten kavga sonrası flaş bir karar çıktı. Yarışmacılar Seren Ay ile Lina arasında yaşanan fiziki müdahale ve küfürlü tartışmanın ardından, Seren Ay’ın yarışmadan diskalifiye edildiği açıklandı.

Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyini Topladı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’nın son bölümünde Acun Ilıcalı, acil durum konseyi düzenleyerek Seren Ay hakkında alınan kararı duyurdu. Ilıcalı, yarışma kurallarının ihlal edildiğini belirterek Seren Ay’ın Survivor macerasının sona erdiğini açıkladı.

Seren Ay ve Lina Kavgası Gündem Oldu

25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma geceye damga vurdu. İkili arasında başlayan sözlü gerginlik kısa sürede büyürken, fiziki müdahale ve ağır hakaretler dikkat çekti.

Yaşanan olay sonrası ada konseyinde yarışmacılara Seren Ay’ın yarışmada kalıp kalmaması soruldu. Yapılan oylamada beş yarışmacının “gitsin” yönünde oy kullandığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı’dan Sert Tepki

26 Nisan 2026 tarihli bölümde Seren Ay ile birebir görüşen Acun Ilıcalı’nın sözleri dikkat çekti. Ilıcalı, yarışmacıya şu ifadeleri kullandı:

“Agresiflik boyutunun farkında mısın? Daha önce de uyarıldığını hatırlıyorsun. Davranışların bizi umutsuzluğa sevk etti.”

Seren Ay Survivor’dan Elendi mi? İşte Karar

Tüm değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Seren Ay’ın diskalifiye edildiğini açıkladı. Yarışmacının daha önce de benzer davranışlar sergilediği ve bu nedenle yarışmaya devam etmesine izin verilmediği belirtildi.

Kararın ardından ada konseyinde sessizlik yaşanırken, yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı.

Survivor 2026’da Dengeler Değişiyor

Seren Ay’ın yarışmadan ayrılmasıyla Survivor 2026’da dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Yarışmacının adaya veda etmesiyle birlikte mücadele yeni bir döneme girdi.

Seren Ay’ın Survivor Yolculuğu 16. Haftada Bitti

Diskalifiye kararı sonrası Seren Ay adadan ayrıldı. Böylece Survivor 2026’daki yolculuğu 16. haftada sona ermiş oldu.