Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaya devam edildiğini belirterek, “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız” dedi.

TCMB’nin 94’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için temel ön koşul olduğunu vurguladı.

“Dezenflasyon sürecini sürdürüyoruz”

Karahan, 2025 yılı boyunca politikaların dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde şekillendirildiğini belirterek, para politikası araçlarının finansal istikrarı güçlendirecek makro ihtiyati adımlarla desteklendiğini ifade etti.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırıldığını, kredi büyümesine yönelik sınırlamaların sıkılaştırıldığını ve Türk lirası mevduatını destekleyici düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

Küresel belirsizlik ve enerji fiyatları vurgusu

Küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken Karahan, Orta Doğu’daki gerilimlerin enerji fiyatlarını yükselttiğini ve bu durumun enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Karahan, merkez bankalarının bu süreçte daha temkinli faiz politikaları izlediğini de kaydetti.

“Sıkı para politikası sürdürülecek”

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, enflasyonun mart ayında yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Para politikasında sıkı duruşun korunduğunu ifade eden Karahan, döviz piyasası ve likiditeye yönelik zamanlı adımların piyasa oynaklığını sınırladığını söyledi.

Karahan, son olarak jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği risklere karşı sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı.