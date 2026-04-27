İddiaya göre Recep H., Akyazı Caddesi’nde İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen kardeşi Hasan H.’ye ateş etti. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında Recep H., kısa süre sonra evinin yakınlarında, arazide yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Hasan H. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.