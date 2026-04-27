Uzmanlara göre, bir dönem şehrin en gözde noktalarında yer alan birçok yapı artık hem fiziki ömrünü doldurdu hem de artan nüfus ve trafik yükünü karşılayamaz hale geldi. Bu durum, şehrin genel yapısına ve kimliğine de olumsuz yansıyor.

“Yarısı Bizden” Modeli Ankara İçin de Gerekli

İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yarısı Bizden” modeli, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde kentsel dönüşümü hızlandırmasıyla dikkat çekiyor. Aynı modelin Ankara’da da uygulanması gerektiği yönünde görüşler artıyor.

Başkentte özellikle Mamak, Altındağ, Çankaya ve Keçiören gibi ilçelerde 50–60 yıllık yapıların yaygın olduğu belirtiliyor. Eski yönetmeliklere göre inşa edilen bu binaların, mühendislik ve zemin etüdü açısından yetersiz kalabildiği ifade ediliyor.

Maliyetler Dönüşümün Önünde Engel

Artan inşaat maliyetleri, küresel ekonomik gelişmeler ve sektördeki daralma, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Düşük metrekareler ve sınırlı kat artışı gibi nedenlerle hem müteahhitler hem de vatandaşlar dönüşüm sürecini finanse etmekte zorlanıyor.

Sektör temsilcileri, kâr marjlarının ciddi şekilde düşmesi nedeniyle müteahhitlerin şehir merkezindeki dönüşüm projelerine mesafeli yaklaştığını belirtiyor. Bu durum, yatırımların daha çok kentin çeperlerine kaymasına neden oluyor.

Şehir Kalitesi ve Güvenlik İçin Kritik

Kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme değil, aynı zamanda şehir planlaması açısından da önemli bir fırsat sunduğu vurgulanıyor. Dar sokaklar, otopark yetersizliği ve yeşil alan eksikliği gibi sorunların dönüşüm projeleriyle giderilebileceği ifade ediliyor.

Ankara, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na İstanbul kadar yakın olmasa da çevresinde aktif fayların bulunması nedeniyle deprem riskinin tamamen göz ardı edilemeyeceği belirtiliyor.

Devlet Desteği Olmadan Dönüşüm Zor

Uzmanlar, Ankara’da kentsel dönüşümün hızlanabilmesi için devlet destekli modellerin devreye girmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. “Yarısı Bizden” benzeri bir sistemin uygulanması halinde hem vatandaşın yükünün hafifleyeceği hem de müteahhitlerin yeniden sürece dahil olacağı ifade ediliyor.

Sonuç olarak, Ankara’da riskli yapı stoğu, ekonomik zorluklar ve mevcut sistemin yetersizliği nedeniyle kentsel dönüşümün yavaş ilerlediği; devlet destekli bir modelin ise süreci hızlandırabilecek önemli bir çözüm olarak öne çıktığı değerlendiriliyor.