Derbi galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe genelinde kutlama yaptı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportörün trafikte kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark etti.

Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü Hüseyin İ.’ye (50) yapılan alkolmetre testinde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için karakola götürüldü.