2016 yılında Merzifonlu hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, dayanışma kültürünü yaşatmak ve Merzifon’un köklü değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Merzifon Derneği, bugün Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan Merzifonluları aynı çatı altında buluşturan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; kurucu üyelerin özverisiyle başlayan bu yolculuk, yıllar içinde görevi devralan her yönetimin katkısıyla büyüyerek daha güçlü bir yapıya dönüştü. Dernek bugün yalnızca bir hemşehri derneği değil; aynı zamanda kültürel mirası koruyan, sosyal dayanışmayı büyüten ve gelecek nesillere güçlü bir aidiyet duygusu kazandırmayı hedefleyen önemli bir gönül çatısı olarak öne çıkıyor.

FERHAT DURMUŞ: “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Merzifon Dernek Başkanı Ferhat Durmuş, salonda bulunan tüm misafirlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “‘Hemşeriler Ankara’da Buluşuyor’ adını verdiğimiz bu kahvaltı etkinliğinde sizlerle aynı salonda olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizler Merzifon’un tarihinden, kültüründen, bereketli topraklarından ve köklü geleneklerinden güç alan büyük bir aileyiz. Geçmişimizin bize kazandırdığı dayanışma ruhunu yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur.”

Durmuş, özellikle Merzifon Belediyesi başta olmak üzere destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederek Belediye Başkanı Alp Kargı, Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, AMESİA Başkanı Güner Aslan, Merzifon Tansa Müdürü Ufuk Belli, ADEF Genel Başkanı Turan Saya ve iş insanı Ufuk Coşkun’a şükranlarını sundu.

YENİ PROJELER, BÜYÜK HEDEFLER

Göreve geldikleri günden itibaren derneği daha güvenilir, saygın ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Durmuş, üyelik çalışmalarını hızlandırdıklarını ve aidat sisteminde güncelleme planladıklarını açıkladı.

Durmuş, yapılacak düzenlemelerin amacını şu sözlerle anlattı: “Amacımız; ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize, çocuklarımıza ve öğrencilerimize burs sağlamak, yoksul ailelerimize gıda ve yardım paketleri ulaştırmak ve daha fazla insana dokunabilmektir.” Merzifon Derneği’nin faaliyet alanlarının yalnızca sosyal buluşmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Durmuş; öğrencilere burs desteği, gençlere mesleki rehberlik, kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım çalışmalarının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.