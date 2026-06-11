Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’e kazandırdığı Esat Semt Hâli, sosyal ve kültürel etkinliklerin yeni adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Mahalle yaşamını canlandırmak ve üretim kültürünü desteklemek amacıyla düzenlenen geleneksel Esat Kermesi, bu yıl ilk kez Esat Semt Hâli’nde gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleri, el emeği ürünlerini sergileyen üreticiler ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla renkli görüntülere sahne olan kermes, dayanışma ruhunu da ön plana çıkardı. Etkinlik kapsamında satışa sunulan çeşitli ürünlerden elde edilen gelirin tamamı, eğitim alanında çalışmalar yürüten Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlandı.

Mahalle Kültürü Yaşatılıyor

Esat Semt Hâli’nde düzenlenen etkinlikte yalnızca alışveriş değil, ortak üretim ve paylaşım kültürü de ön plana çıktı. Mahalle sakinleri tarafından hazırlanan ve üzerinde “Bizim Mahalle Bizim Hâller” yazısının yer aldığı özel bir yorgan da etkinliğin dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.

“Esat Hâl Mahalleye Yeni Bir Soluk Getirdi”

Esatoğlu Mahalle Muhtarı Özlem Ersoy, kermesin Esat Semt Hâli’nde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahalleyi bir araya getirecek bir organizasyonu uzun süredir hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Esat Semt Hâli’nin açıldığı günden bu yana bölge halkında büyük heyecan oluşturduğunu belirten Ersoy, “Burada mahallemizi buluşturacak bir etkinlik düzenlemek istiyorduk. Kermesten elde edilen tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne aktaracağız. Esat Hâl hem mahallemize hem de semtimize yeni bir hareketlilik kazandırdı. Burasının yaşayan bir alan olması için bundan sonra da farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.