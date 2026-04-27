Bursa’nın İnegöl ilçesinde 22 yaşındaki Ömer İmer, iki arkadaşıyla birlikte park ettikleri otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

Olay, Yenimahalle Yunusemre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Emirhan İ. (36), Hasan Ö. (32) ve Ömer İmer, gezdikten sonra 16 CLE 07 plakalı otomobili yol kenarına park ederek araç içinde uyudu.

Arkadaşları Hareketsiz Halde Buldu

Saat 12.00 sıralarında uyanan Emirhan İ. ile Hasan Ö., arka koltukta bulunan Ömer İmer’i hareketsiz halde gördü. Önce uyuduğunu düşünen iki arkadaş, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer İmer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Savcılık incelemesinin ardından genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.