CHP Şanlıurfa Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Yergömü Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle zor durumda kalan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tanal, işçilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiğini memnuniyetle öğrendiğini belirterek, sürece katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

"Mağduriyetin Giderilmesine Katkı Sunan Kurumlara Teşekkür Ediyorum"

Paylaşımında, çağrılarına duyarlılık gösterildiğini ifade eden Tanal, Ankara Valiliği, Haymana Kaymakamlığı ve ilgili kamu kurumlarının hızlı şekilde harekete geçtiğini söyledi. Tanal, yaşanan mağduriyetin giderilmesine katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

"Mevsimlik Tarım İşçilerinin İnsanca Yaşam Koşulları Ortak Sorumluluğumuz"

Mevsimlik tarım işçilerinin zor şartlar altında üretime katkı sunduğunu vurgulayan Mahmut Tanal, bu vatandaşların insan onuruna yakışır koşullarda yaşamalarının sağlanmasının herkesin ortak görevi olduğunu dile getirdi.

Tanal açıklamasında, "Vatandaşın derdi çözüldüğünde teşekkür etmek de, sorun yaşandığında onun takipçisi olmak da kamu görevidir" ifadelerine yer vererek, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümü için sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.