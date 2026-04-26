Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik programı düzenliyor. “Yarım Asırlık Birikim” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü Taş Mescit Kampüsü’nde yapılacak.

Gün boyu sürecek program, saat 10.00’da protokol açılışı ve konuşmalarla başlayacak. Resmî açılışın ardından saat 11.00’de “Bir Yudum Anadolu Efsanesi” başlıklı geleneksel Türk kıyafetleri defilesi izleyicilerle buluşacak. Aynı saat diliminde “Geçmişten Bugüne” fotoğraf sergisi, “Üretimden Geleceğe” teknik sergi ve “Kadim İzler” geleneksel Türk sanatları sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlikler, saat 13.30’da başlayacak 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler ve Sosyal Bilimler kongreleriyle akademik boyut kazanacak. Alanında uzman isimlerin katılacağı kongrelerde bilimsel çalışmalar ve güncel gelişmeler ele alınacak.

Meslek Yüksekokulu’nun yarım asırlık geçmişine vurgu yapan etkinlikler, “Geçmişten geleceğe, bilgiyle üretime” mottosuyla hem kültürel hem akademik bir buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor. Üniversite yönetimi, tüm öğrencileri, akademisyenleri ve vatandaşları etkinliklere davet etti.