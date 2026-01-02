Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumartesi günü Anadolu’nun kadim şehirlerinden Çankırı’da geniş katılımlı bir miting düzenlemeye hazırlanıyor. “Millet iradesine sahip çıkıyoruz” sloganıyla yapılacak mitingde, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için güçlü bir dayanışma mesajı verilecek.

Paylaşımda, yalnızca Ekrem İmamoğlu için değil, hukuksuz şekilde özgürlüğünden edilen tüm siyasi tutuklular adına da ses yükseltileceği ifade edildi.

Miting Bilgileri

3 Ocak Cumartesi

15.00

Belediye Meydanı (1 No’lu Miting Alanı)