Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Rusya son bir haftada 1300'den fazla İHA, 96 füze ve 1400'ün üzerinde güdümlü bomba ile saldırdı' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün düzenlediği hava saldırısına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zelenskiy, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv ile Odessa ve Poltava bölgelerini hedef aldığını bildirdi. Saldırılar nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını vurgulayan Zelenskiy, 'Saldırının ana hedefi enerji sektörüydü. Sıradan konut binaları ve demir yolu da hasar gördü' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bir hafta içinde ülkesine 1300'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 96 füze ve 1400'den fazla güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini kaydederek, 'Moskova, diplomasiye harcadığından daha fazla imkanını hava saldırılarına ayırmaya devam ediyor' açıklamasını yaptı.