İlçenin simge yapılarından Sultan Alaeddin Cami, özellikle ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre düzenlemesi tamamlanan camide aynı anda yaklaşık 2 bin kişi ibadet edebiliyor. Ramazan ayına özel olarak Sakal-ı Şerif’in ziyarete açılması ise vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Kurşunlu Cami 17. Yüzyıldan Günümüze

Beypazarı’nın önemli eserlerinden Kurşunlu Cami (Evsat Hoca Nazır Cami), 17. yüzyılın başlarına tarihleniyor. 2008 yılında başlatılan restorasyon kapsamında kubbelerin kurşun kaplamaları yenilenirken, iç mekânda da kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Tarihi cami bugün de ibadete açık olarak hizmet veriyor.

Akşemseddin Cami Selçuklu İzleri Taşıyor

Rivayete göre Akşemseddin tarafından yaptırılan Akşemseddin Cami, Selçuklu mimari üslubunu yansıtan yapısıyla dikkat çekiyor. Tarihi kimliği ve manevi atmosferiyle cami, ilçenin önemli inanç durakları arasında yer alıyor.

Diğer Tarihi Camiler de İlgi Görüyor

İlçede bulunan İmaret Cami, İncili Cami, Tabakhane Cami ve halk arasında Yeni Cami olarak bilinen ibadethane de Beypazarı’nın tarihi mirası arasında bulunuyor.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Beypazarı’ndaki tarihi camiler, hem ibadet etmek isteyen vatandaşlara hem de kültür turizmi kapsamında ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.