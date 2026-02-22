Donald Trump, ABD’nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uyguladığı küresel gümrük vergisi oranını artırma kararı aldı. Buna göre, daha önce yüzde 10 olarak uygulanan tarife oranı derhal geçerli olmak üzere yüzde 15’e yükseltildi.

Yüksek Mahkeme Kararına Sert Tepki

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin tarifelerle ilgili kararını sert sözlerle eleştirdi. Kararı “aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı” ifadeleriyle değerlendiren Trump, yönetimin ticaret politikalarında geri adım atmayacağını vurguladı.

Küresel Tarife Oranı Yüzde 15’e Yükseltildi

Trump, kapsamlı ve detaylı bir incelemenin ardından dünya genelindeki ülkelere uygulanacak yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 15 seviyesine çıkarıldığını duyurdu. Yeni tarife oranının derhal yürürlüğe girdiği belirtildi.

ABD yönetiminin önümüzdeki aylarda yasal çerçevede izin verilen diğer tarifeleri de belirleyerek kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.

“Amerika’yı Yeniden Büyük Yapma” Vurgusu

Trump açıklamasında, “olağanüstü başarılı” olarak nitelendirdiği politikalarını sürdüreceklerini belirterek, “Amerika’yı yeniden büyük yapma” hedefi doğrultusunda ticaret politikalarında kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Küresel tarife artışının, uluslararası ticaret dengeleri ve küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.