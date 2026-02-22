Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik baskılara karşı sert mesajlar verdi. Tahran’da düzenlenen törende konuşan Pezeşkiyan, “Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Tahran’da Paralimpik Sporculara Onur Töreni

İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcular için başkent Tahran’da düzenlenen onur törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada ulusal birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

“Bir Milletiz, Tek Vücut Olmalıyız”

Ülkenin çeşitli baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Pezeşkiyan, sporculara hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki, siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bir milletiz ve tek vücut olarak bir araya gelmeli, tüm bu zorluklara karşı durmalı, farklılıklarımızı ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız.”

Pezeşkiyan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, toplumsal yaraların birlikte iyileştirileceğini ifade etti.

“Sorunların Üstesinden Gelebiliriz”

Eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceklerini belirten İran Cumhurbaşkanı, “Bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi umuyoruz. Sevgili dostlarım, bugüne kadar gurur duyduğunuz gibi bu yolda devam edeceğiz” diye konuştu.