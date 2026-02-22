Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü yüzde 100 yerli besi et satışını bu yıl da Başkent Market ve Mobil Marketler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor. Uygulama, Ramazan’ın ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Başkent Market ve Mobil Marketlerle Kent Geneline Dağıtım

ABB iştiraki Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yerli üreticilerden temin edilen yüzde 100 yerli besi et ürünleri; 9 Başkent Market ve 3 Başkent Mobil Market üzerinden satışa sunuluyor.

Ramazan ayı boyunca dana sucuk, kıyma, kuşbaşı ve yemeklik-haşlamalık et ürünleri, Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde vatandaşların sofralarına ulaştırılacak.

Satış Noktaları Nereler?

Kırmızı et satışı; Başkent Mobil Marketler aracılığıyla Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Evren, Balâ ve Şereflikoçhisar’da gerçekleştiriliyor.

Ayrıca GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe ve Ulus Hali Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası’nda da satışlar devam ediyor.

İlk İki Günde 7 Bin 969 Kilogram Et Satıldı

Ramazan ayının ilk iki gününde toplam 7 bin 969 kilogram kırmızı et satışı yapıldı. Yoğun ilgi gören uygulamanın, Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Başkent Marketler, Ramazan süresince 10.00–17.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.