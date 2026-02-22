Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçını kazanarak form grafiğini yükseltti. Haftaya 52 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın puan kaybı sonrası önemli bir fırsat yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa’yı mağlup etmesi halinde zirvede puanları eşitleyecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik heyet, eksiklere rağmen sahaya ideal kadroya yakın bir 11 sürmeyi planlıyor.

6 futbolcu kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 24. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa alt sıralardan uzaklaşma peşinde

Ligde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan toplayan lacivert-beyazlılar, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa, ligdeki son maçında ‘Haliç derbisi’nde Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup ederek moral bulmuştu.