Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı “İnanç Miras Rotası” etkinliğini duyurdu. Başkent’in kültürel ve manevi değerlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen etkinlik kapsamında, vatandaşlar tarihi cami ve türbeleri uzman rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı bulacak.

5 farklı rota oluşturuldu

Etkinlik kapsamında Ankara genelinde belirlenen 5 farklı yürüyüş rotasıyla katılımcılar, şehrin inanç turizmi açısından önemli noktalarını yakından tanıyacak. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek gezilerde, yapıların tarihi ve kültürel geçmişine dair detaylı bilgiler paylaşılacak.

Her hafta sonu düzenlenecek

Program, Ramazan ayı boyunca her cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların önceden online kayıt yaptırması gerekiyor.

🌙 Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz "İnanç Miras Rotası" ile Başkentimizin tarihi cami ve türbelerini uzman rehberler eşliğinde keşfediyoruz.



📍 5 farklı yürüyüş rotası

🗓 Her cumartesi ve pazar

✔️ Ücretsiz



Ankara’nın kültürel ve manevi mirasını birlikte yaşamak için sizleri… pic.twitter.com/H4rbMUdt5P — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) February 22, 2026

Amaç: Manevi mirası yaşatmak

Belediyeden yapılan paylaşımda, etkinliğin Ankara’nın kültürel ve manevi mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladığı vurgulandı. Başkentliler, Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde hem tarihi keşfedecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu online kayıt formu üzerinden başvuru yapabiliyor.