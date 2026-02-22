Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da üretkenlikten uzak kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen devrede net gol pozisyonu çıkmazken, ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Konyaspor İkinci Yarıda Fişi Çekti

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekip 75’inci dakikada Adil Demirbağ’ın golüyle öne geçti. 81’inci dakikada Blaz Kramer farkı ikiye çıkararak skoru belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Galatasaray, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

10 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son mağlubiyetini 12’nci haftada Kocaelispor deplasmanında almıştı. Bu karşılaşmanın ardından 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray’ın 10 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor deplasmanında sona erdi.

Mağlubiyetler Deplasmanda Geldi

Galatasaray, Süper Lig’deki iki yenilgisini de dış sahada aldı. İç sahada kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, deplasman performansındaki dalgalanma nedeniyle zirve yarışında yara aldı.

Şampiyonlar Ligi Dönüşü Yine Kayıp

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçları sonrası ligde ikinci kez mağlup oldu. Daha önce Ajax galibiyeti sonrası Kocaelispor’a kaybeden sarı-kırmızılılar, Juventus’u 5-2 mağlup ettikten sonra da Konyaspor deplasmanında puansız döndü.

Konyaspor’a 5 Maç Sonra Yenildi

Galatasaray, Konyaspor karşısında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda oynanan son 6 lig maçında ise 4’üncü kez rakibine yenildi.