Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda oynanan Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanan takım kaptanı Milan Skriniar’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen deneyimli savunmacının sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
MR Sonucu Belli Oldu
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Skriniar’ın maç sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR görüntülenmesinden geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”
Tedavi Süreci Başladı
Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar’ın tedavisine hemen başlandığı öğrenildi. Slovak savunmacının sahalara dönüş süresi yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe’de savunma hattında yaşanan bu gelişme, kritik maçlar öncesinde teknik heyeti düşündürüyor.